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إضراب عام يشل حركة السكك الحديدية وتوقف القطارات تمامًا في بريطانيا
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إضراب عام يشل حركة السكك الحديدية وتوقف القطارات تمامًا في بريطانيا

إضراب عام يشل حركة السكك الحديدية وتوقف القطارات تمامًا في بريطانيا

إضراب عام يشل حركة السكك الحديدية وتوقف القطارات تمامًا في بريطانيا
٠٧:١٨:٥٦ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تشهد بريطانيا حالة من الشلل التام في قطاع خطوط السكك الحديدية، بسبب إضراب العمال، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الأحد.

وقالت شبكة السكك الحديدية “نتوورك ريل” إن السكك الحديدية البريطانية ستظل مُغلَقة لليوم الثاني على التوالي، بسبب إضراب الموظفين التابعين لاتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل.

وكان قد جرى تحذير الركاب قبل أسبوع، من تداعيات الإضراب، وسوف يتعين على ركاب الرحلات الجوية، إيجاد طرق أخرى للوصول من وإلى المطارات البريطانية.

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كما لا يمكن تنفيذ عدد من الخدمات الأخرى المخطط لها بسبب إضراب العاملين التابعين لاتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل.

الكلمات الدلالية:
السكك الحديدية القطارات بريطانيا لندن

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