اعترافات مطلق النار الـ«عنصري» في باريس

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كشفت النيابة الفرنسية، اليوم ، إن ملف النار في الهجوم على الأكرادـ في العاصمة باريس، كان يريد قتل أجانب في الضواحي الباريسية.

يرغب في قتل المهاجرين

وأصدرت النيابة في باريس، بيانا، حول التحقيق مع ‏مرتكب الاعتداء الذي أدّى إلى قتل ثلاثة أكراد وجرح ثلاثة آخرين، الجمعة الماضي، حسب “العربية”.

وقال منفذ الهجوم إنه منذ تعرض منزله للسرقة عام 2016 أصبح راغبا في إنهاء حياته، وفي قتل مهاجرين، كما رفع الحبس الاحتياطي عنه من قبل، لأن وضعه الصحي لا يسمح بالإبقاء عليه موقوفا.

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غيّر رأيه يوم تنفيذ الهجوم

وأورد الرجل البالغ من العمر 69 عاما، تفاصيل يوم الجريمة وقال إنه توجه صباح الجمعة إلى ضاحية سان دوني قرب باريس، ومعه سلاحه والذخائر كي يقوم بقتل مهاجرين في هذه الضاحية، حيث يتواجدون بكثرة لكنه غير رأيه وتوجه إلى باريس وتحديداً إلى الحي الذي يتواجد فيه أكراد.

يواجه عقوبة السجن المؤبد

ووجهت لمنفذ الهجوم تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري، وقالت النيابة “إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد”.