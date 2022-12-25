وزارة الصناعة والثروة المعدنية تبدأ بإصدار «خدمة شهادات المنشأ» للمنتجات الوطنية مطلع يناير القادم

تواصل- واس:

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها ستبدأ من مطلع شهر يناير القادم في إصدار “خدمة شهادات المنشأ” عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدة أنها تعمل على استكمال تطوير وتحسين الأنظمة التشريعية والتقنية المتعلقة بالخدمة.

وأوضحت أن شهادة المنشأ تتضمن خمسة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام)، وشهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.

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وتأتي شهادة المنشأ كوثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، كما تستهدف شهادة المنشأ المنشآت الصناعية ومالكي السجلات التجارية من الشركات والمؤسسات إضافة إلى المراكز التجارية والورش، والأفراد من المزارعين والصيادين وغيرهم.

يُذكر أن القطاع الصناعي يتصدر القطاعات الأخرى بإصدار شهادات المنشأ، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ المُصدرة 1,716,973 شهادة بنسبة 83,2%، والقطاع التجاري بعدد 342,718 شهادة بنسبة 16,6%، ثم قطاع الأفراد بعدد 3,337 شهادة بنسبة 0,2%.