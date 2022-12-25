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استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بمكة المكرمة
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استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بمكة المكرمة

استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بمكة المكرمة

استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بمكة المكرمة
٠٧:١٩:٣٨ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل يبلغ عمره 9 سنوات, باستخدام المنظار دون تدخل جراحي.

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ابتلاع الفرشاة أثناء تفريش أسنانه

حضر الطفل إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعه فرشاة أسنان أثناء تفريش أسنانه، وأوضح التجمع الصحي بمكة المكرمة أنه بعد عمل الفحوصات الأولية وإجراء عدد من التحاليل والإشاعات لمعرفة مكان الفرشاة داخل الجهاز الهضمي تم تحديد العلاج المناسب للطفل، والتي أثبتت وجود فرشاة عالقة في المعدة وبعدها قرر الفريق الطبي المعالج إزالتها حتى لا تؤدي إلى انسداد معوي.

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استخراج الفرشاة بالمنظار

وأوضح أن العملية تمت بواسطة المنظار دون أية مضاعفات ولله الحمد بتعاون الفريق الطبي المكون من أطباء الطوارئ والتخدير والعمليات والأطقم الفنية التمريضية, وقد استغرقت العملية 20 دقيقة.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال أجرى 101 حالة تنظير هضمية لعام 2022م تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

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