وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول السعودية للعمل في الرياض

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات ، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: – محلل رئيسي للاستثمار والخزانة