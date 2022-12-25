وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول السعودية للعمل في الرياض
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أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات ، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– محلل رئيسي للاستثمار والخزانة
Investment and Treasury Lead Analyst
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
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- بكالريوس في تخصص ذاصلة .
- إجراء أنشطة وأنشطة العناية الواجبة بما في ذلك البحث والتحليل للأسواق المالية وكذلك فحص الفرص المتزايدة ضمن الولاية المحددة
- صياغة واستخلاص / تقديم المشورة الاستنتاجات توصيات الاستثمار لاتخاذ قرارات فعالة.
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- إجراء تحليل كمي ونوعي لدعم عملية مراقبة محفظة الاستثمار الحالية من أجل بناء برنامج / إجراء مراقبة أكثر شمولاً.
- إجراء العناية الواجبة المفصلة بشأن المنتجات الجديدة وفرص الاستثمار قبل إضافتها في المحفظة وفي نظام مراقبة أداء المحفظة.
- هاندل تقارير استشارية لتقديم توصية مستنيرة بشأن الفرص والأدوات الاستثمارية الجديدة التي يمكن أن تعزز العائد المعدل حسب مخاطر المحفظة.
- إجراء تحليل شامل والعناية الواجبة للاستثمارات المحتملة لبناء حالة منهجية وترشيد توصية الاستثمار.
- إجراء تحديث دوري ومراجعة وفهم تعرض المحفظة الحالية للمخاطر عبر فئات واستراتيجيات الأصول المختلفة من أجل إعداد والتحقق من صحة تقرير الأداء والإسناد الشهري المماثل لورقة الحقائق
- جمع وإعداد وتقديم أي وثائق متعلقة بالاستثمار لفريق إعداد التقارير المالية ، بالتعاون مع فريق الاستثمار و / أو أي أطراف خارجية وداخلية.
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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