الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول السعودية للعمل في الرياض
فضح جرائم الحوثيين.. المليشيا تخفي قسريا «يوتيوبر» يمني شهير
ما علاقة كورونا بتزايد عدد حالات إصابات الرأس بين الأطفال بالمملكة؟ استشاري يجيب
بعد الارتفاع الرهيب.. الكشف عن سبب عودة تفشي كورونا في الصين
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بالرياض
«المياه الوطنية» توضح طريقة الحصول على مخالصة لعداد مياه

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول السعودية للعمل في الرياض

وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول السعودية للعمل في الرياض

وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول السعودية للعمل في الرياض
٠٧:٠٣:٠٧ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر حسابها الرسمي  للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات ، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 المسمى الوظيفي:

– محلل رئيسي للاستثمار والخزانة

  Investment and Treasury Lead Analyst

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

    • بكالريوس في تخصص ذاصلة .
    • إجراء أنشطة وأنشطة العناية الواجبة بما في ذلك البحث والتحليل للأسواق المالية وكذلك فحص الفرص المتزايدة ضمن الولاية المحددة
    • صياغة واستخلاص / تقديم المشورة الاستنتاجات توصيات الاستثمار لاتخاذ قرارات فعالة.
    • إجراء تحليل كمي ونوعي لدعم عملية مراقبة محفظة الاستثمار الحالية من أجل بناء برنامج / إجراء مراقبة أكثر شمولاً.
  • إجراء العناية الواجبة المفصلة بشأن المنتجات الجديدة وفرص الاستثمار قبل إضافتها في المحفظة وفي نظام مراقبة أداء المحفظة.
  • هاندل تقارير استشارية لتقديم توصية مستنيرة بشأن الفرص والأدوات الاستثمارية الجديدة التي يمكن أن تعزز العائد المعدل حسب مخاطر المحفظة.
  • إجراء تحليل شامل والعناية الواجبة للاستثمارات المحتملة لبناء حالة منهجية وترشيد توصية الاستثمار.
  • إجراء تحديث دوري ومراجعة وفهم تعرض المحفظة الحالية للمخاطر عبر فئات واستراتيجيات الأصول المختلفة من أجل إعداد والتحقق من صحة تقرير الأداء والإسناد الشهري المماثل لورقة الحقائق
  • جمع وإعداد وتقديم أي وثائق متعلقة بالاستثمار لفريق إعداد التقارير المالية ، بالتعاون مع فريق الاستثمار و / أو أي أطراف خارجية وداخلية.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

لمنع المحاباة.. ضوابط للوظائف الشاغرة تطرحها «الموارد البشرية»

لحمَلة الدبلوم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في عدّة مجالات

الكلمات الدلالية:
تداول فرص مجموعة تداول السعودية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة في مجال تقنية المعلومات للقوات البرية

وظائف شاغرة في مجال تقنية المعلومات للقوات البرية

١١:٣١ ص، الثلاثاء، ١٩ أغسطس ٢٠١٤
براتب لا يقل عن 3 آلاف.. جمعية مراكز الأحياء والنقل الجماعي يقدمان 100 وظيفة موسمية

براتب لا يقل عن 3 آلاف.. جمعية مراكز الأحياء والنقل الجماعي يقدمان 100 وظيفة موسمية

٠٧:٤٤ م، الأثنين، ١٧ يونيو ٢٠١٣
صندوق الاستثمارات يعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

صندوق الاستثمارات يعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

٠٦:١١ ص، الأثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١
فتح باب القبول في الأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل

فتح باب القبول في الأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل

٠٥:٠١ م، الأحد، ٠٦ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *