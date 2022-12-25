الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ما علاقة كورونا بتزايد عدد حالات إصابات الرأس بين الأطفال بالمملكة؟ استشاري يجيب
بعد الارتفاع الرهيب.. الكشف عن سبب عودة تفشي كورونا في الصين
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بالرياض
«المياه الوطنية» توضح طريقة الحصول على مخالصة لعداد مياه
النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لهذه الجريمة
«مكافحة المخدرات» بمنطقة جازان تقبض على مواطن بحوزته (42) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

الرئيسية

 /

صحة

 /

ما علاقة كورونا بتزايد عدد حالات إصابات الرأس بين الأطفال بالمملكة؟ استشاري يجيب

ما علاقة كورونا بتزايد عدد حالات إصابات الرأس بين الأطفال بالمملكة؟ استشاري يجيب

ما علاقة كورونا بتزايد عدد حالات إصابات الرأس بين الأطفال بالمملكة؟ استشاري يجيب
٠٦:٥٩:١٢ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، الدكتور عواد الذايدي عن زيادة عدد حالات إصابات الرأس الناتجة عن سوء التعامل في عام 2020، الأمر الذي أرجعه إلى تواجد الأطفال مع بعضهم طوال اليوم خلال فترة حجر كورونا.

اقرأ أيضًا:

«الحج والعمرة»: استثناء القادمين من الخارج المحصنين من الحجر الصحي

2020 سنة استينائية

وقال الذايدي لـ “الإخبارية”: “2020 يمكن أن تكون سنة استثتائية بسبب الحجر الصحي، كان يتواجد الأطفال مع بعضهم البعض، وخاصة الأسر في الشقق الصغيرة، حيث كان الأطفال مكبوتين، وحركتهم قليلة، مما تسبب في ارتفعت نسبة إصابات الرأس بين الأطفال”.

وأشار إلى أن الأسر التي لديها “أحواش” كان أطفالهم يتنفسون بشكل أفضل عن غيرهم، بعكس الحال في المناطق السكنية، مثل الدمام حيث تنتشر البنايات الشاهقة والشقق الصفيرة التي تحد من حركة الأطفال، في حين أنهم خلال فترة الدراسة ينفسون عن أنفسهم.

ولفت إلى أن ابتلاع الأطفال الأشياء زادت خلال الفترة نفسها بسبب الحجر الصحي.

اقرأ أيضًا:

إجراءات مهمة حال ابتلاع الطفل لـ«قطع مغناطيسية»

تزايد ابتلاع الأطفال للعملات المعدنية

وكان استشاري جراحة الأنف و مناظير الجيوب الأنفية، الدكتور إبراهيم الصميلي كشف عن تضاعف نسب ابتلاع العملات الرقمية من قبل الأطفال خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تحويل العملات من ورقية إلى معدنية.

وأضاف في تصريح إلى «الإخبارية»: «وجدنا أن معظم الزيادة كانت بسبب ابتلاع عملات معدنية، راجعنا الفترة التي تم خلالها استبدال الريال الورقي بالريال المعدني في نهاية 2017، وقسمنا العينة البحثية إلى جزئين، ما قبل وما بعد هذا التاريخ، وجدنا أنه خلال فترة 34 شهرًا قبل هذا التاريخ، كان إجمالي الحالات 20 حالة فقط، بالمقارنة بـ 100 حالة تطلبت إجراء المنظار الصلب لإزالة الأجسام الغريبة خلال فترة 32 شهرًا بعد هذا التاريخ».

وأشار إلى أن هذا الإجراء له مخاطر، منها مخاطر تتعلق بالتخدير العام، ومخاطر تتعلق بالإجراء نفسه، مثل فقدان المريء، التهاب الجزء المركزي من الصدر.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية إصابات الرأس السعودية اليوم حجر كورونا عواد الذايدي

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة: قلة النوم تؤدي للإصابة بالتهاب القولون

دراسة: قلة النوم تؤدي للإصابة بالتهاب القولون

٠٢:٠٥ ص، السبت، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٤
فاكهة لذيذة الطعم تُعالج الإمساك والتهاب الأمعاء.. تعرَّف عليها

فاكهة لذيذة الطعم تُعالج الإمساك والتهاب الأمعاء.. تعرَّف عليها

١٢:٠٩ ص، الأربعاء، ١٣ يونيو ٢٠١٨
لأول مرة منذ بداية الجائحة.. هذه الدولة تسجل 100 ألف إصابة يومية

لأول مرة منذ بداية الجائحة.. هذه الدولة تسجل 100 ألف إصابة يومية

٠١:١٣ م، السبت، ٢٩ يناير ٢٠٢٢
أطباء: تناول حبات العنب مُؤْذٍ للأطفال دون الخامسة

أطباء: تناول حبات العنب مُؤْذٍ للأطفال دون الخامسة

٠٨:٥٩ م، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *