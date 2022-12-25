ما علاقة كورونا بتزايد عدد حالات إصابات الرأس بين الأطفال بالمملكة؟ استشاري يجيب

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كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، الدكتور عواد الذايدي عن زيادة عدد حالات إصابات الرأس الناتجة عن سوء التعامل في عام 2020، الأمر الذي أرجعه إلى تواجد الأطفال مع بعضهم طوال اليوم خلال فترة حجر كورونا.

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2020 سنة استينائية

وقال الذايدي لـ “الإخبارية”: “2020 يمكن أن تكون سنة استثتائية بسبب الحجر الصحي، كان يتواجد الأطفال مع بعضهم البعض، وخاصة الأسر في الشقق الصغيرة، حيث كان الأطفال مكبوتين، وحركتهم قليلة، مما تسبب في ارتفعت نسبة إصابات الرأس بين الأطفال”.

وأشار إلى أن الأسر التي لديها “أحواش” كان أطفالهم يتنفسون بشكل أفضل عن غيرهم، بعكس الحال في المناطق السكنية، مثل الدمام حيث تنتشر البنايات الشاهقة والشقق الصفيرة التي تحد من حركة الأطفال، في حين أنهم خلال فترة الدراسة ينفسون عن أنفسهم.

ولفت إلى أن ابتلاع الأطفال الأشياء زادت خلال الفترة نفسها بسبب الحجر الصحي.

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تزايد ابتلاع الأطفال للعملات المعدنية

وكان استشاري جراحة الأنف و مناظير الجيوب الأنفية، الدكتور إبراهيم الصميلي كشف عن تضاعف نسب ابتلاع العملات الرقمية من قبل الأطفال خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تحويل العملات من ورقية إلى معدنية.

وأضاف في تصريح إلى «الإخبارية»: «وجدنا أن معظم الزيادة كانت بسبب ابتلاع عملات معدنية، راجعنا الفترة التي تم خلالها استبدال الريال الورقي بالريال المعدني في نهاية 2017، وقسمنا العينة البحثية إلى جزئين، ما قبل وما بعد هذا التاريخ، وجدنا أنه خلال فترة 34 شهرًا قبل هذا التاريخ، كان إجمالي الحالات 20 حالة فقط، بالمقارنة بـ 100 حالة تطلبت إجراء المنظار الصلب لإزالة الأجسام الغريبة خلال فترة 32 شهرًا بعد هذا التاريخ».

وأشار إلى أن هذا الإجراء له مخاطر، منها مخاطر تتعلق بالتخدير العام، ومخاطر تتعلق بالإجراء نفسه، مثل فقدان المريء، التهاب الجزء المركزي من الصدر.