بعد الارتفاع الرهيب.. الكشف عن سبب عودة تفشي كورونا في الصين

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كشف مسؤولون في مجموعة عالمية تعمل على تتبع انتشار فيروس كورونا، عن سبب عودة التفشي الفيروسي في الصين بشكل مرتفع خلال الأيام الماضية.

وتوصل العلماء، إلى أن ذلك التفشي يأتي بسبب السلالات التي انتشرت في أنحاء العالم بالفعل، مع عدم وجود علامات حتى الآن على ظهور متحورات جديدة خطيرة.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للانباء اليوم الأحد، بأن السلطات الصينية كانت قد قدمت 25 عينة جينية جديدة من بكين ومنغوليا الداخلية وقوانجتشو في الشهر الماضي إلى “المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن أنفلونزا الطيور”، وهي قاعدة بيانات يشارك فيها العلماء من جميع أنحاء العالم تسلسلات فيروس كورونا، كوسيلة لرصد التحورات الجديدة.

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وقد سمحت التغييرات الصغيرة، التي تحدث بشكل طبيعي بينما ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر، للعلماء بتتبع كيفية تحرك مسببات المرض في الصين، وتقديم الطمأنينة بشأن اتجاهه حتى الآن.