فضح جرائم الحوثيين.. المليشيا تخفي قسريا «يوتيوبر» يمني شهير

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات، اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لـ”اليوتيوبر” اليمني أحمد حجر، وإخفائه قسريا منذ يومين، على خلفية نشره مقطع فيديو نقل فيه معاناة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، وأعمال السلب والنهب التي يمارسها القيادات الحوثية.

تكميم أفواه الإعلاميين

وقال الإرياني، عبر “تويتر”: “هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي تمارسه مليشيا الحوثي منذ انقلابها بحق كل صاحب رأي وموقف، ومحاولاتها البائسة تكميم أفواه الإعلاميين والصحفيين والفنانين والنشطاء في مواقع التواصل، ومنعهم من أداء واجبهم في نقل معاناة المواطنين المتفاقمة”.

اقرأ أيضا:

الخسائر تجاوزت 75 مليار دولار.. مليشيا الحوثي تدمر 98 مصنعا باليمن

استنساخ لممارسات النظام الإيراني

واعتبر الإرياني أن: “الجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحفيين والفنانين والنشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي،ومحاولة إرهابهم، في استنساخ لممارسات النظام الإيراني، لن تفلح في حجب الحقائق عن الرأي العام اليمني والدولي، وحجم الغضب الشعبي العارم”.

اليمن ينتقد حالة الاسترضاء الدولي للحوثيين

قال وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، في سياق آخر، إن ميليشيات الحوثي تمزق النسيج اليمني، مؤكدًا أن مشروع السلام قابل للتنفيذ إذا تم ردع الحوثي ومليشياته.

وانتقد الوزير، حالة الاسترضاء الدولي للحوثيين، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة لإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات.