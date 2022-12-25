الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«مكافحة المخدرات» بمنطقة جازان تقبض على مواطن بحوزته (42) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
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«مكافحة المخدرات» بمنطقة جازان تقبض على مواطن بحوزته (42) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

«مكافحة المخدرات» بمنطقة جازان تقبض على مواطن بحوزته (42) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

«مكافحة المخدرات» بمنطقة جازان تقبض على مواطن بحوزته (42) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
٠٦:١٦:٤١ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، بحوزته (42) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب بمركز الضبط الأمني بالحمراء في منطقة جازان على مواطن بحوزته (47) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبته.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم المخدرات جازان

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