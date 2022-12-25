اصطدام سفينتين في أكبر موانئ العراق (فيديو)

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اصدمت سفينتان ببعضهما البعض، في ميناء أم القصر بدولة العراق، حيث أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، أن سفينة كانت ترسو على الميناء، واقتربت منها أخرى وصدمتها.

أسباب غير معروفة

وأظهر مقطع الفيديو أن السفينة الواقفة أطلقت صافرات لتحذير الأخرى المتحركة من الاصطدام بها، لكن لا يعرف بالتحديد، أسباب اصطدام السفينتين.

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أكبر موانئ العراق

ويعد ميناء أم قصر هو أكبر ميناء عراقي، يقع في محافظة البصرة، في منطقة أم قصر، بالقرب من الحدود العراقية الكويتية، وتديره الشركة العامة لموانىء العراق.

تأسس الميناء سنة 1930 وهو يعتبر من أهم موانئ العراق، وكان ميناء أم قصر، ولا زال، من أفضل الموانئ العراقية المسيطرة على قسم مهم الخليج العربي.