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حساب المواطن يوضح آلية استحقاق الدعم في حالة الوجود خارج المملكة
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حساب المواطن يوضح آلية استحقاق الدعم في حالة الوجود خارج المملكة

حساب المواطن يوضح آلية استحقاق الدعم في حالة الوجود خارج المملكة

حساب المواطن يوضح آلية استحقاق الدعم في حالة الوجود خارج المملكة
٠٦:١٠:٥٥ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، آلية احتساب الدعم، في حالة وجود المستفيد أو التابعين خارج البلاد.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد بشأن آلية احتساب الدعم في حالة وجوده خارج المملكة.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

تفاصيل دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين 

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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