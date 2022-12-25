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«الأرصاد» يعلن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية حتى يوم الأربعاء
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«الأرصاد» يعلن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية حتى يوم الأربعاء

«الأرصاد» يعلن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية حتى يوم الأربعاء

«الأرصاد» يعلن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية حتى يوم الأربعاء
٠٦:٠٢:١٤ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية التي بدات اليوم الحد وتستمر حتى الأربعاء القادم.

وأشار “العقيل” في لقاء على قناة “الإخبارية”، إلى أن هذه التقلبات ستكون على أغلب مناطق المملكة حتى يوم الأربعاء لتكون في مجملها أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح العقيل، أن الأمطار تشمل المناطق الشمالية وسواحل منطقة تبوك وسواحل المدينة المنوّرة وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية ومنطقة الجوف، اليوم وغداً، وكذلك الحال على بعض الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

منها الرياض ومكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة على 12 منطقة

وتابع خبير الأرصاد في المركز الوطني، أن الحالة الجوية ستكون مصحوبة بكتلة هوائية باردة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الأمطار طقس المملكة عقيل العقيل

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