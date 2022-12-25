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سيارة تختفي بالكامل أثناء وقوفها (فيديو)
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سيارة تختفي بالكامل أثناء وقوفها (فيديو)

سيارة تختفي بالكامل أثناء وقوفها (فيديو)

سيارة تختفي بالكامل أثناء وقوفها (فيديو)
٠٧:٠٧:٤٣ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدينة فورت إيري التابعة لمقاطعة أونتاريو بكندا، عواصف ثلجية شديدة، خالال الآونة الأخيرة، تسببت في إغلاق الطرق الرئيسة.

العواصف تكسو الطرق باللون الأبيض

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر “تويتر”، عددا من السيارات المتوقفة عند إحدى الطرق الرئيسة، التي اكتست باللون الأبيض بالكامل، بسبب الثلوج المتراكمة عليها.

وهبت عاصفة ثلجية، أثناء الفيديو، أدت إلى اختفاء السيارة المتوقفة في المواجهة بشكل كامل عن الأنظار، ولم يتبق منها سوى ضوء خافت.

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تعطيل الدراسة ورحلات الطيران

وتسببت العواصف الجوية في كندا، في إلغاء عدد من رحلات الطيران، وتعطيل الدراسة، وقطع الكهرباء عن المنازل، بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية جميع أنحاء البلاد، مما دفع السلطات الكندية إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تتطور الأحوال الجوية بشكل أكبر.

ووثق مقطع فيديو، سجلته كاميرا إحدى السيارات “داش كام”، في وقت سابق، اصطدام مركبة بعدة مركبات متوقفة، ولم ينتبه قائد المركبة إلى توقفها نظرا للأحوال الجوية.

تسببت عواصف ثلجية في كندا، في اصطدام أكثر من 100 مركبة، في ظل حالة الطقس التي تشهدها البلاد، والتي تتميز بطابع بارد معظم أيام السنة.

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