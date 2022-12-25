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الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بالرياض

الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بالرياض

الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بالرياض
٠٦:٥٥:٠٧ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسمى الوظيفي:

مستشار – التشريعات:

المؤهلات والخبرات:

-المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
-الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
اخصائي أول – التشريعات:

المؤهلات والخبرات:

-المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
-الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى 5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
أخصائي أول – الشراكات الاستراتيجية:

المؤهلات والخبرات:

-المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
-الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.

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طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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