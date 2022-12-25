الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض.
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وفيما يلي التفاصيل والشروط:
المسمى الوظيفي:
مستشار – التشريعات:
المؤهلات والخبرات:
-المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
-الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
اخصائي أول – التشريعات:
المؤهلات والخبرات:
-المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
-الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى 5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
أخصائي أول – الشراكات الاستراتيجية:
المؤهلات والخبرات:
-المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
-الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 5+ اجمالي الخبرة في نفس المجال.
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طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).