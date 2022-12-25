توضيح هام من «المرور» بشأن الحد الأعلى للمخالفات المرورية في النظام الجديد

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات المرورية في نظام المرور الجديد، لا يحدث إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

جاء ذلك نفيًا لما جرى تداوله، فيما يتعلق باحتساب الحد الأعلى للمخالفات فقط، وليس الأدنى حسبما انتشر مؤخرًا.

وجاء تأكيد المرور في حسابه بتويتر، ردًا على إحدى المغردات التي استفسرت عن: “هل تضاعف المخالفة في خلال تأخر السداد عن شهرين أو أكثر؟”.

واستعرضت الإدارة العامة للمرور، عددًا من خدماتها خلال مشاركتها في جناح وزارة الداخلية في فعالية “مستقبل السلامة المرورية 2022” واستراتيجية السلامة المرورية، المقامة في مقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك، خلال الفترة من 20 حتى 30 ديسمبر 2022م، بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك وشركة نيوم.

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واطلع الزوار على أبرز الخدمات المقدمة من المرور، من ضمنها الحجز الموحد في مدارس القيادة والاستعلام عن المستخدم الفعلي للمركبة والمفوضين لقيادتها، إضافة إلى تجديد رخص سير المركبة، والاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، والتفويض الإلكتروني (داخل وخارج المملكة) وتجديد رخصة القيادة، وإضافة مستخدم لمركبة وخدمة تفويض القيادة لزائري المملكة، وغيرها من الخدمات.

كما أُتيح للزوار تجربة عملية لجهاز محاكاة القيادة، إضافة إلى توعيتهم بمخاطر الطريق.