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الوجه الآخر لأغنى ولاية أمريكية.. اكتظاظ الأرصفة بالمشردين ومدمني المخدرات (فيديو)
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الوجه الآخر لأغنى ولاية أمريكية.. اكتظاظ الأرصفة بالمشردين ومدمني المخدرات (فيديو)

الوجه الآخر لأغنى ولاية أمريكية.. اكتظاظ الأرصفة بالمشردين ومدمني المخدرات (فيديو)

الوجه الآخر لأغنى ولاية أمريكية.. اكتظاظ الأرصفة بالمشردين ومدمني المخدرات (فيديو)
٠٥:٤٠:٢٧ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جانبا من شوارع بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تعتبر من أغنى ولاية في أمريكا، وتسمى الولاية الذهبية.

انتشار مدمني المخدرات 

وتداولت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع الفيديو، الذي يوضح اتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وكشف الفيديو، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

ونقلت حسابات عبر تويتر، عن مصور الفيديو، الذي يبدو أنه التقطه وهو راكب على دراجة، قال: “كل صباح يضطر أطفالي لرؤية هذه المناظر وهم في طريقهم للمدرسة، مدمنو مخدرات، إبر متناثرة، أشخاص بجروح مكشوفة، مشردون بأمراض عقلية، صراخ على الأرصفة، السير في هذه الشوارع مرعب جداً”

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خطر على الأطفال

ويضطر الكثير من الأطفال، يوميا، لرؤية هذه المناظر، أثناء سيرهم في الشوارع القريبة، للذهاب إلى المدارس، أو العودة إلى منازلهم، ويشاهدون صفقات بيع المخدرات للمدمنين، والعديد من المرضي والمشردين بلا مأوى.

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