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عاجل.. «نزاهة» تحقق مع 437 مشتبهًا بهم وتوقف 170 مواطنًا ومقيمًا في قضايا فساد
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عاجل.. «نزاهة» تحقق مع 437 مشتبهًا بهم وتوقف 170 مواطنًا ومقيمًا في قضايا فساد

عاجل.. «نزاهة» تحقق مع 437 مشتبهًا بهم وتوقف 170 مواطنًا ومقيمًا في قضايا فساد

عاجل.. «نزاهة» تحقق مع 437 مشتبهًا بهم وتوقف 170 مواطنًا ومقيمًا في قضايا فساد
٠٥:٠٦:٣٨ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها.

وأضافت الهيئة في بيان الأحد، أنه خلال الفترة المذكورة باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2426) جولة رقابية، والتحقيق مع (437) مشتبها به من ضمنهم موظفين من وزارات ( الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم).

وأشارت إلى إيقاف 170 مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ودأبت الهيئة على إصدار قوائم تفصيلية بين حين وآخر، لتوضيح الموقوفين بتهم الفساد، بأعدادهم وبيان طبيعة القضايا الجنائية التي تورطوا فيها، على أن تستكمل بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

ونشرت “نزاهة” وسائل تلقي البلاغات الرامية لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري على النحو الآتي:

-الهاتف المجاني: 980 الموقع الإلكتروني:‏ https://www.nazaha.gov.sa/Services/ApplyReports

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