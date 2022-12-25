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عصر اليوم.. شاهد تدفق شلالات الحرة جنوب تبوك

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عصر اليوم.. شاهد تدفق شلالات الحرة جنوب تبوك

عصر اليوم.. شاهد تدفق شلالات الحرة جنوب تبوك

عصر اليوم.. شاهد تدفق شلالات الحرة جنوب تبوك
٠٥:٠١:٥٧ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تدفقت عصر اليوم، شلالات الحرة جنوب منطقة تبوك بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شلالات الحرة وهي تتدفق نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على منطقة تبوك، وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

تساقط الثلوج في جبل اللوز

وصباح اليوم، تساقطت الثلوج بكثافة اليوم، على جبل اللوز شمال غرب منطقة تبوك، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جبل اللوز في تبوك لتساقط كميات كثيفة من الثلوج في ظل أجواء شديدة البرودة.

فيما بشر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة الثامنة اليوم الأحد على مناطق مختلفة من المملكة والخليج العربية.

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تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأوضح أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية من المملكة، إضافة إلى الإمارات وعُمان.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الطقس تبوك شلالات الحرة

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