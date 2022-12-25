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«إنفاذ» يختتم عام 2022 بـ 14 مزادًا من العقارات والمنقولات
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«إنفاذ» يختتم عام 2022 بـ 14 مزادًا من العقارات والمنقولات

«إنفاذ» يختتم عام 2022 بـ 14 مزادًا من العقارات والمنقولات

«إنفاذ» يختتم عام 2022 بـ 14 مزادًا من العقارات والمنقولات
٠٤:٤٧:٥٢ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة 14 مزادًا علنيًا، تتنوع مابين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 77 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 25 – 31 ديسمبر 2022.

أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر

وأوضح أن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بـ:

1 – مزاد نجوم نجد الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمدينة الرياض.

2 – مزاد نجمة الزلفي الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة الزلفي.

3 – مزاد الازدهار الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بمدينة حفر الباطن.

4 –  مزاد لازورد العقاري الإلكتروني الذي يعرض عقار بمحافظة رابغ.

5 – مزاد سمو القصيم المدمج الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة القصيم.

6 – مزاد نجد 2 الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارًا في منطقة القصيم.

7 – مزاد درة الشرق الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في منطقة الرياض.

8 – مزاد روافد المدمج الذي يعرض 14 عقارًا بمنطقة الرياض.

9 – مزاد لازورد الحضوري الذي يعرض 5 عقارات بمحافظة جدة؟

10 – مزاد ثمار الغربية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة مكة المكرمة.

11 – مزاد سكينات الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمدينة الرياض.

12 – مزاد ربوع مكة المدمج الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة مكة المكرمة .

13 – مزادات المنقولات حيث يقام مزاد للسيارات الإلكتروني لعرض 6 سيارات.

14 – مزاد يقام على محتويات أثاث فندق بمكة المكرمة.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الدخول على موقع إنفاذ من خلال هذا الرابط.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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أخبار السعودية إنفاذ برنامج التحول الوطني مركز الإسناد والتصفية مزادات المنقولات

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