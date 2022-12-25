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وزير الصناعة المصري: حجم التبادل التجاري بين «القاهرة والرياض» تجاوز الـ 4 مليارات دولار
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وزير الصناعة المصري: حجم التبادل التجاري بين «القاهرة والرياض» تجاوز الـ 4 مليارات دولار

وزير الصناعة المصري: حجم التبادل التجاري بين «القاهرة والرياض» تجاوز الـ 4 مليارات دولار

وزير الصناعة المصري: حجم التبادل التجاري بين «القاهرة والرياض» تجاوز الـ 4 مليارات دولار
٠٤:٤٤:٤٦ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس أحمد سمير، عن أن حجم التبادل التجاري بين “القاهرة والرياض” بلغ 4 مليارات و572 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%.

وعاد الوزير المصري إلى بلاده، اليوم، بعد زيارته للمملكة التي استمرت 3 أيام، مؤكدًا أن المملكة تتبوأ المرتبة الثانية كأكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية السلعية خلال عام 2021 بمليار و994 مليون دولار، وفقًا لـ”عكاظ”.

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مصر سابع أكبر سوق مستقبل للصادرات السعودية

وأضاف أن مصر احتلت المرتبة السابعة كأكبر سوق مستقبل للصادرات السعودية السلعية في نفس العام بمليارين و478 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا التعاون الكبير يعزى إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومتان لدعم أطر التعاون المشتركة.

وأشار إلى أنه عقد العديد من المباحثات في المملكة ولقاءات ثنائية مع وزير الصناعة والتعدين بندر الخريف، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ورئيس هيئة تنمية الصادرات عبد الرحمن بن سليمان.

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