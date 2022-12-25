تحالف 3 كيانات لتحويل مكة والمدينة إلى مركز جذب للفعاليات الاقتصادية الإسلامية

تواصل – واس:

في حفل برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وبحضور ممثلين عن دول منظمة التعاون الإسلامي الـ57، وعدد من الدبلوماسيين الأربعاء المقبل بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، تتحالف 3 كيانات اقتصادية لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي.

توقيع اتفاقية شراكة نوعية بين الغرف الثلاث

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية توقيع اتفاقية شراكة نوعية بين الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وغرفة المدينة المنورة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بحضور رؤساء ومسؤولي الغرف الثلاث؛ بهدف استثمار المكانة المقدسة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم، وتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال، ومنطلقًا للمعرفة والإبداع المتعلق بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية، حيث تستهدف الاتفاقية:

1 – توفير الدعم اللوجستي على أرض الواقع في كلا المدينتين المقدستين.

2 – توفير أدوات دولية دائمة للترويج لكافة مخرجات الشراكة عالمياً.

3 – تحقيق الرؤية المتكاملة في التخطيط لمختلف الفعاليات على مستوى دولي.

4 – إتاحة شبكة قوية من العلاقات الدولية لتوفير مختلف شركاء النجاح بشكل مستمر.

5 – دعم الاستثمار فيهما وتقديم كافة الممكنات اللازمة لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية.

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كما ستقدم هذه الشراكة الثلاثية للمدينتين المقدستين وقطاعات الأعمال زخمًا كبيرًا من خلال مجموعة من المسارات تتمثل في المعارض والمنتديات، محاضرات المستقبل، ورش العمل، حوارات مع صناع القرار من العالم الإسلامي، حركة وفود الأعمال التجارية، إضافة إلى مسار الدراسات والتقارير، ثم التدريب المتقدم، وحوارات مع قادة الأعمال، ثم مسار الفن والثقافة الإسلامية.

فيما تُسهم الغرف التجارية الثلاث في نقلة حضارية وتراثية وعمرانية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحققة لرؤية المملكة 2030 الطموحة، التي أولت اهتمامًا خاصًا بالمدينتين المقدستين من خلال أهدافها في تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وإثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية بالإضافة إلى تنمية وتنويع الاقتصاد، تحت توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، من خلال:

1 – تنظيم ورش عمل تختص بالمفاهيم الجديدة في عالم الأعمال.

2 – إقامة اجتماعات ولقاءات الأعمال على المستوى الدولي، والمحاضر والملتقيات المختصة.

3 – مشروعات المعارض لتكون كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ملتقى جاذباً للأعمال.

4 – إنشاء مراكز دائمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإصدار التقارير الاقتصادية المختصة، وتطوير الدراسات.