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مع ارتفاع الحالات.. هذه أكثر أعراض «كوفيد» انتشارًا والمتشابهة مع نزلات البرد
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مع ارتفاع الحالات.. هذه أكثر أعراض «كوفيد» انتشارًا والمتشابهة مع نزلات البرد

مع ارتفاع الحالات.. هذه أكثر أعراض «كوفيد» انتشارًا والمتشابهة مع نزلات البرد

مع ارتفاع الحالات.. هذه أكثر أعراض «كوفيد» انتشارًا والمتشابهة مع نزلات البرد
٠٤:٣٢:٠٧ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، المسبب لـ كوفيد – 19، يعاني العديد من الأشخاص من أعراض تتمثل في السعال أو الزكام، والتي يمكن تجاهلها؛ نظرًا لأن الأعراض الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي لا تختلف كثيرًا عن نزلات البرد.

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أهم 10 أعراض

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن تطبيق “زوي كوفيد”، الذي يتتبع الأعراض لدى المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا، فإن هناك عشرة أعراض يعانون منها حاليًا، هي:

التهاب الحلق.

سيلان الأنف.

الأنف المسدود.

العطس.

سعال بدون بلغم.

الصداع.

السعال مع البلغم.

الصوت الأجش.

آلام في العضلات.

حاسة شم متغيرة.

ويقول الخبراء إن هذه الأعراض هي الأبرز بين المصابين بالفيروس خلال 30 يومًا وحتى 5 ديسمبر الجاري.

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هل هو برد؟

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، المؤسس العلمي المشارك في تطبيق “زوي” سابقًا، إن نزلات البرد الناتجة عن فيروس الأنف تتزايد بسرعة وهي حاليًا أكثر شيوعًا بحوالي خمس مرات من كوفيد – 19، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

وإذا كنت تعاني من نزلة برد، فمن المحتمل أن تصاب بالتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية.

وبشكل عام، ستعاني من:

– سيلان الأنف.

– العطس.

– آلام في الجسم.

– السعال.

– صداع الرأس.

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أبرز أعراض كوفيد أعراض نزلات البرد فيروس كورونا

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