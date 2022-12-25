توضيح من «الفحص الفني» بشأن طفاية الحريق والمثلث العاكس

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات، مع استفسار العديد من المستفيدين بخصوص ضرورة وجود طفاية الحريق والمثلث العاكس للمركبات كبند اجتياز.

وقال الحساب في تغريدة على “تويتر”، إن طفاية الحريق والمثلث العاكس للمركبات الصغيرة هو بند تنبيه فقط، وليس بند عدم اجتياز في الوقت الحالي.

وتابع: “في حال عدم الاجتياز في طفاية الحريق والمثلث العاكس فقط أو إحداهما يمكنكم مراجعة مدير المحطة لعمل اللازم”.

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من ضمن بنود عدم الاجتياز

وفي وقت سابق، أكد البرنامج أن بند الطفاية والمثلث من ضمن بنود عدم الاجتياز وفقًا للمواصفة القياسية للفحص الفني الدوري للمركبات.

وأوضح البرنامج أن موظفي الفحص الفني يفحصون أكثر من 70 جزء بالمركبة وفقًا للائحة المنفذة لنظام الفحص والمواصفة القياسية، علماً بأن بند الطفاية والمثلث هي من ضمن بنود عدم الاجتياز وهي موجودة في شهادة الفحص الورقية.

يشار إلى أنه يمكن إجراء الفحص الدوري للمركبة بواسطة مالكها أو أي شخص مفوض بأي تفويض رسمي.

كذلك يمكن أيضاً التفويض من خلال أبشر، ويحق لمالك المركبة فرصتين لإعادة الفحص خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول.