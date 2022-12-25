الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
توضيح من «الفحص الفني» بشأن طفاية الحريق والمثلث العاكس
مع ارتفاع الحالات.. هذه أكثر أعراض «كوفيد» انتشارًا والمتشابهة مع نزلات البرد
81 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 1.9 مليار ريال
3 نصائح من «الدفاع المدني» لتجنب حوادث السخانات
الصين تصدم أمريكا والغرب وتُعلن إجراء تدريبات عسكرية حول تايوان
«الوطني للصحة النفسية»: 6 دلالات على إصابة المراهق بالتوتر بعد تعرضه لحدث صادم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توضيح من «الفحص الفني» بشأن طفاية الحريق والمثلث العاكس

توضيح من «الفحص الفني» بشأن طفاية الحريق والمثلث العاكس

توضيح من «الفحص الفني» بشأن طفاية الحريق والمثلث العاكس
٠٤:٣٤:٢٠ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات، مع استفسار العديد من المستفيدين بخصوص ضرورة وجود طفاية الحريق والمثلث العاكس للمركبات كبند اجتياز.

وقال الحساب في تغريدة على “تويتر”، إن طفاية الحريق والمثلث العاكس للمركبات الصغيرة هو بند تنبيه فقط، وليس بند عدم اجتياز في الوقت الحالي.

وتابع: “في حال عدم الاجتياز في طفاية الحريق والمثلث العاكس فقط أو إحداهما يمكنكم مراجعة مدير المحطة لعمل اللازم”.

اقرأ أيضًا:

هل وجود الطفاية والمثلث يغني عن «الفحص الفني» للمركبة ؟ المرور يجيب

من ضمن بنود عدم الاجتياز

وفي وقت سابق، أكد البرنامج أن بند الطفاية والمثلث من ضمن بنود عدم الاجتياز وفقًا للمواصفة القياسية للفحص الفني الدوري للمركبات.

وأوضح البرنامج أن موظفي الفحص الفني يفحصون أكثر من 70 جزء بالمركبة وفقًا للائحة المنفذة لنظام الفحص والمواصفة القياسية، علماً بأن بند الطفاية والمثلث هي من ضمن بنود عدم الاجتياز وهي موجودة في شهادة الفحص الورقية.

يشار إلى أنه يمكن إجراء الفحص الدوري للمركبة بواسطة مالكها أو أي شخص مفوض بأي تفويض رسمي.

كذلك يمكن أيضاً التفويض من خلال أبشر، ويحق لمالك المركبة فرصتين لإعادة الفحص خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الفحص الفني الدوري للسيارات المملكة بنود فحص السيارات فحص السيارات

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تعلن مواعيد التقييم الإلكتروني لمفاضلة مرشحي وزارة الصحة

«التعليم» تعلن مواعيد التقييم الإلكتروني لمفاضلة مرشحي وزارة الصحة

٠٣:٢٣ م، السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠١٥
أمن الدولة الأوكراني يحرق الوثائق السرية وسط العاصمة كييف لهذا السبب (فيديو)

أمن الدولة الأوكراني يحرق الوثائق السرية وسط العاصمة كييف لهذا السبب (فيديو)

١٢:٥٤ ص، الجمعة، ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
مواطن يشتكي من «التعامل الفظ» لموظف بالخطوط مع والده الثمانيني

مواطن يشتكي من «التعامل الفظ» لموظف بالخطوط مع والده الثمانيني

٠٧:٣٥ م، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥
مساء اليوم.. إعلان نتائج الترشيح على الوظائف الإدارية

مساء اليوم.. إعلان نتائج الترشيح على الوظائف الإدارية

٠٦:٤٩ م، السبت، ٠٤ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *