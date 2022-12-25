الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
81 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 1.9 مليار ريال
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81 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 1.9 مليار ريال

81 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 1.9 مليار ريال

81 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 1.9 مليار ريال
٠٤:٢٧:٢٣ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 18.73 نقطة ليقفل عند مستوى 10234.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 79 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، وأمانة للتأمين، والوطنية، والعالمية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، وسايكو، وتوبي، وكيان السعودية، والتصنيع، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 6.40 %.

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الشركات الأكثر نشاطًا في القيمة

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، وشمس، والتصنيع، وأرامكو الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وأرامكو، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 138.50 نقطة ليقفل عند مستوى 18819.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 2397 صفقة.

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