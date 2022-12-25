«الوطني للصحة النفسية»: 6 دلالات على إصابة المراهق بالتوتر بعد تعرضه لحدث صادم

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أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن دلالات إصابة المراهق بالتوتر بعد تعرضه لحدث صادم.

ومن هذه الدلالات ما يلي:

1- مشاكل النوم.

2- أحلام مزعجة متعلقة بالحدث.

3- التفكير المستمر بالحدث.

4- سلوكيات سلبية مثل التدخين.

5- الشعور بالعزلة والذنب.

6- فقدان الاهتمام بالهوايات.

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، إن هناك 5 عوامل للنجاح في الحياة أهمها الثقة بالنفس.

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الوطني لتعزيز الصحة النفسية: 5 عوامل للنجاح في الحياة أهمها الثقة بالنفس

وأوضح في إنفوجراف على حسابه بـ”تويتر”، أن تلك العوامل الخمسة هي:

1-تحديد دافعك ورسالتك في الحياة.

2-تعلم كيفية اتخاذ القرارات.

3-الاستعداد للفرص.

4-الثقة بالنفس.

5-العمل الدؤوب.

حزب أعداء النجاح

من جهته، قال الكاتب رمضان العنزي، إن النجاح غالبًا ما يولد الأعداء، ويصنع الحساد والحاقدين، وإنه لا يعتقد أن هناك شيئًا يؤلم الفاشلين ويغيظهم أكثر من استمرار الناجح في نجاحه.

وتحت عنوان ” الفاشلون أعداء الناجحين”، كتب أنه على الإنسان الناجح أن يعلم ويعي أن من لا يستطيع اللحاق به من الفاشلين، فإنه لا يملك سوى طعنه من الخلف، وأنه كلما أتته طعنات من الخلف، فهو في المقدمة.