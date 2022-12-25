الصين تصدم أمريكا والغرب وتُعلن إجراء تدريبات عسكرية حول تايوان

تواصل – وكالات:

أعلن الجيش الصيني، عن إجراء تدريبات عسكرية، اليوم، حول جزيرة تايوان، وذلك ردًا على تصاعد التواطؤ بين الولايات المتحدة والجزيرة مؤخرًا.

وأوضح أنه أجرى تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وتسعى للاستقلال عن الصين، منوها بأن هذه التدريبات تأتي ردًا على تصاعد التواطؤ بين واشنطن وتايبيه.

تدريبات دورية مشتركة حول جزيرة تايوان

وحسب وسائل إعلام محلية فإن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، أجرت تدريبات دورية مشتركة حول جزيرة تايوان.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات المسلحة للجزيرة رصدت 39 طائرة وثلاث سفن تابعة للجيش الصيني وهي تقترب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

الصين ترسل القاذفات ذات القدرات النووية

وأشارت إلى أن الصين أرسلت عددًا قياسيًا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، مؤكدة أن هذا يأتي بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

أمريكا تتحدى الصين وتبيع قطع غيار طائرات لتايوان

في الوقت نفسه، كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار ومعدات الطائرات إلى تايوان بقيمة 330 مليون دولار.

وتعتبر الصين أن الجزيرة جزءٌ لا يتجزأ من أراضيها، في حين تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال، فيما تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع «تايبيه».

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