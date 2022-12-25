3 نصائح من «الدفاع المدني» لتجنب حوادث السخانات

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تكثر حوادث السخانات، خاصة خلال فصل الشتاء، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات الوقائية من مثل تلك الحوادث.

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أبرز الإرشادات

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في “إنفوجراف” عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن من أبرز هذه الإرشادات:

-ضبط السخان على درجة أقل من 70 مئوية.

-الصيانة الدورية لصمام الأمان.

-التأكد من وصول المياه للسخان، وفصل الكهرباء عند انقطاعها.

4 أسباب تؤدي لانفجار السخانات في الشتاء

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة سبق وحذر من الأسباب المؤدية لانفجار السخانات خلال الشتاء.

وحصر الأسباب الأربعة في الآتي:

-تعطل صمام الأمان، نتيجة لوجود أملاح مترسبة.

– تسرب الماء بسبب حدوث تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام.

– عدم فصل المنظم الحراري “الثرموستات” عند الوصول للدرجة الموصى بها.

– حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

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السخان الفوري والسخان العادي

وفق مختصين في المركز فإن السخان الفوري يستهلك فقط عند التشغيل، أما السخان العادي فيعيد التسخين كل فترة حتى في حال عدم الاستخدام للمحافظة على درجة ثابتة للماء.

ونصحوا باستخدام السخان الفوري الذي يعتبر أكثر توفيرًا، كما أن تثبيت درجة الحرارة عند 60 أيضًا يفرق في التوفير.

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بطاقة كفاءة السخانات

وشددوا على أهمية قراءة بطاقة كفاءة السخانات قبل شرائها، لأنها تحتوي على عدة معلومات مهمة من ضمنها المستويات، إضافة إلى الاستهلاك السنوي للطاقة، والسعة، والقدرة.