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«الصحة»: تسجيل 31 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 44 حالة
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«الصحة»: تسجيل 31 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 44 حالة

«الصحة»: تسجيل 31 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 44 حالة

«الصحة»: تسجيل 31 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 44 حالة
٠٢:٢٩:١٥ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19.

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العدد الإجمالي للإصابات

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 826 ألفًا و797 حالة.

بينما تم تسجيل 44 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 814 ألفًا و369 حالة، وفق الوزارة.

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حالة وفاة واحدة

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و9 حالات. بينما سجلت 33 حالة حرجة.

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آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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