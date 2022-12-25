الصندوق العقاري: إيداع أكثر من 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي «سكني»

تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع أكثر من 900 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشهر ديسمبر، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.

إجمالي دعم ديسمبر بلغ أكثر من 900 مليون ريال

وأوضح أن إجمالي دعم شهر ديسمبر بلغ أكثر من 900 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2022م بلغ نحو 43.5 مليار ريال.

الصندوق مستمر في تقديم برامج الدعم السكني

وأضاف أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، حققت نموًا متسارعًا سهل من رحلة تملك السكن الملائم”، مؤكداً أنه مستمر في تقديم برامج الدعم السكني التي تشتمل على عدد من المنتجات والحلول التمويلية والسكنية، تأكيداً لحرصه على تنوع الخيارات التي تمكن من توفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.

توفير أفضل الحلول التمويلية والسكنية

وأكد أنه يقوم بتوعية مستفيديه بأهمية الادخار والتخطيط المالي والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، التي تُعد دليلًا على رحلة التملك وتوفر أفضل الحلول التمويلية والسكنية، مؤكدًا أن الصندوق ماضٍ في العمل على كل ما من شأنه دعم البرامج والمبادرات التي ترفع نسبة تملك الأسر للمساكن، من خلال القروض العقارية المدعومة، بالتعاون مع شركائه من الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.

43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية

وأشار إلى أنه يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد «199088» وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

اقرأ أيضًا:

اتفاق بين الصندوق العقاري و”بداية” لتقديم حلول تمويلية وسكنية للمستفيدين