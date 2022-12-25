50 درجة تحت الصفر.. حقيقة تعرض دولة عربية للمرتفع السيبيري

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في الوقت الذي تتأثر فيه البلاد خلال هذه الأيام بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن تأثر البلاد بالمرتفع الجوي السيبيري خلال فصل الشتاء الحالي.

وقال الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن مصر تتعرض الآن لمرتفع في طبقات الجو العليا يتسبب في انخفاض درجات الحرارة.

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المرتفع الجوي السيبيري

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن مصر حاليًا لا يؤثر عليها المرتفع الجوي السيبيري، لكن من المتوقع أن تتعرض خلال فصل الشتاء الحالي لهذا المرتفع.

وأوضحت أن المرتفع الجوي السيبيري، يأتي من شمال آسيا وروسيا، وتكون درجات الحرارة هناك 50 درجة تحت الصفر، حيث يتسبب في كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا، وتتشكل نتيجة التبريد السطحي الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

وذكرت غانم، أن المرتفع الجوي السيبيري من المرتفعات الجوية القارية الباردة، والذي يتسبب في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

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تعديل تلك الكتلة شديدة البرودة

وبحسب عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإن موقع مصر المتميز ووجود البحر المتوسط، ساعد على تعديل تلك الكتلة شديدة البرودة من المرتفع السيبيري عندما يصل إلى شمال إفريقيا، ويحدث تغييرًا في درجات الحرارة، وتصبح درجة الحرارة باردة، ولكن ليس بالانخفاض والبرودة نفسيهما المصاحبة للكتلة الأساسية.

ويعتبر المرتفع السيبيري هو المسؤول عن موجات البرد القارس والجاف في مناطق واسعة من أوروبا وآسيا وقد يعبر تأثيره المحيط المتجمد الشمالي ليؤثر على كندا والولايات المتحدة.

ويعد من المرتفعات الجوية القارية الباردة، ويحدث نتيجة ضغط الهواء البارد المرتفع، ويسود ضغط مرتفع في المناطق التي يؤثر عليها، وتنخفض فيها درجات الحرارة، لذلك تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سمات المرتفع الجوي السيبيري.