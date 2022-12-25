«الطب البديل» يحذر من المدّعين.. ويكشف 3 شروط يجب توافرها في العاملين بالمجال

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قال المركز الوطني للطب البديل التكميلي إنه يجب الحذر من مدّعي الطب البديل الذي يقولون إنهم يملكون أجوبة عن كل الأسئلة وأن بإمكانهم إيجاد علاج لأي مرض.

شروط ممارسي الطب البديل والتكميلي

وأوضح المركز أن هناك شروطًا في الأشخاص الذين يمارسون الطب البديل والتكميلي أبرزها ما يأتي:

1- أن يكون الشخص مؤهلاً علميًا في المجال نفسه.

2- يملك القدرة على التوصل للتشخيص الصحيح.

3- يستخدم مادة علاجية فعّالة وآمنة.

وأشار إلى أنه ليس صحيحًا كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بخصوص “الطب البديل” ويجب الانتباه جيدًا لذلك.

وأضاف أن من حق المريض عند مراجعته منشآت الطب البديل والتكميلي معرفة اسم الممارس ومؤهلاته وخبراته وصلاحية ترخيص مزاولة المهنة الصادر من المركز.

ضبط مخالف يمارس الطب البديل بدون ترخيص

وقبل أيام، أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط مخالف يمارس مهنة الطب البديل، بدون ترخيص.

وأوضحت “الصحة” في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “المخالف” كان يروج لنفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدّعيًا بأنه مستشار مختص في مدينة الرياض.

وأضافت وزارة الصحة، بأن مدعي ممارسة مهنة الطب البديل، تمت إحالته إلى النيابة العامة بعد القبض عليه.

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