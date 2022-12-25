لحظة مرعبة.. المشاهد الأولى لانفجار ناقلة غاز بالقرب من مستشفى بجنوب إفريقيا (فيديو)

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انفجرت ناقلة غاز بعد أن علقت تحت جسر في جوهانسبرج، السبت، مما أدى إلى مقتل 10 وإصابة أكثر من 50 آخرين وإلحاق أضرار بمبانٍ قريبة، من بينها مستشفى، على ما أفادت خدمات الطوارئ في جنوب إفريقيا.

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سبب الانفجار

وحطم الانفجار سقف قسم الطوارئ بمستشفى تامبو ميموريال، ودمر منزلين وسيارات عدة، وتسبب في إصابة بعض المارة.

واشتعلت النيران في الناقلة وهي تحت جسر منخفض الارتفاع، لكن المتحدث باسم خدمات الطوارئ وليام نتلادي قال إن التحقيقات جارية.

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تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، فقد وقع الحادث في بوكسبورج بجوتنج بجنوب إفريقيا، صباح أمس السبت، عندما انفجرت الناقلة وأضرمت النيران في عدة سيارات أخرى، على بعد أمتار قليلة من مستشفى أور تامبو التذكاري.

وقال وليام نتلادي، من خدمات الطوارئ المحلية، في وقت سابق: “يمكننا أن نؤكد أن قسمًا على السطح في قسم المصابين بالمستشفى قد انهار”.

وأضاف نتلادي: “على ما يبدو، تحركت ناقلة غاز تحت جسر مترو الأنفاق وتعثرت هناك، وبسبب الاحتكاك اشتعلت فيها النيران. أثناء القيام بإخماد الحريق وقع انفجار. الحريق تحت السيطرة وسيتم تقديم مزيد من المعلومات لاحقًا”.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انفجار الناقلة، التي كانت تحمل الغاز المسال. بينما أظهر مقطع آخر من داخل المستشفى الأضرار الجسيمة التي سببها الانفجار، حيث تحطمت النوافذ وانهار جزء من السقف.

المملكة تقدم تعازيها وتتمنى الشفاء للمصابين

وأعربت، اليوم، وزارة الخارجية بالمملكة، عن أسفها لوفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص جرّاء حادث انفجار ناقلة غاز في مدينة جوهانسبرج بجمهورية جنوب إفريقيا.

وفي بيان لها، قدمت الوزارة تعازيها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.