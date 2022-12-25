«بوتين» في تصريح مفاجئ: مستعدون للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

في تصريح مفاجئ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو مستعدة للتفاوض بشأن الحلول المقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا، لكنهم يرفضون.

بوتين: تصرفات روسيا في أوكرانيا صحيحة

وأوضح أن سياسة خصوم روسيا تقوم على مبدأ فَرِّق تسد، وأنه طالما حاولوا القيام بذلك ويواصلون إتباع هذا النهج، مؤكدًا أن تصرفات روسيا في النزاع مع أوكرانيا صحيحة، فهي تحمي مصالحها الوطنية ومواطنيها.

وردًا على سؤال هل تقترب روسيا من خط خطير فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أضاف أنه لا يعتقد أنه خطير للغاية.

العقوبات المفروضة على روسيا مكلفة لأوروبا

وأكد الرئيس الروسي، أن العقوبات المفروضة على روسيا مكلفة للغاية بالنسبة لأوروبا، ولا تستفيد منها إلا الولايات المتحدة.

روسيا: لن يتم توريد النفط بأسعار الغرب

وكشف وزير المالية الروسي، أن روسيا من حيث المبدأ لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب، وأنه سيتم البحث عن أسواق جديدة ولوجستيات حتى مع ارتفاع التكاليف.

أوكرانيا تستعد للقيام باستفزازات عسكرية

في الوقت نفسه، كشفت تقارير استخباراتية روسية أن أوكرانيا تستعد للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا، لافتة إلى أن نظام كييف يستعد لتنفيذ استفزازات عسكرية قريبًا في منطقة مقاطعة فولين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية.

اقرأ أيضًا:

بعد قصف خيرسون.. أوكرانيا تُعلن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد

وأشارت – حسب «سبوتنيك» – إلى أنه من الممكن أن يتم اختراق الحدود من قبل مجموعات صغيرة من مقاتلي كتيبة آزوف إلى أراضي بيلاروسيا، مؤكدة أن النظام الأوكراني بحاجة إلى مثل هذه الاستفزازات لاستخدامها كذريعة لدخول القوات البولندية إلى أراضي غربي أوكرانيا.