لهذا السبب.. ‏«سامسونج» تستدعي أكثر من نصف مليون غسالة

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استدعت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية، أكثر من 660 ألف غسالة من إنتاجها داخل الولايات المتحدة، بعد بلاغات عن نشوب حريق فيها.

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51 بلاغًا من عملاء

وتلقت الشركة 51 بلاغًا بشأن “تدخين وذوبان وسخونة زائدة أو حريق في الغسالات” في 14 من طرازات الغسالات من إنتاجها، وفقًا لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية.

وأسفرت 10 من هذه الحرائق عن أضرار في الممتلكات، بينما أفاد 3 من عملاء “سامسونج” عن إصابات نتيجة استنشاقهم دخان احتراق الغسالات.

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الغسالات المتأثرة بعيوب التصنيع

ووفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة، فإن العديد من غسالات التحميل العلوي ذات السرعة الفائقة تأثرت بعيوب التصنيع، وهي: WA49B وWA50B وWA51A وWA52A وWA54A وWA55A.

وقد تم بيعها خلال الفترة من يونيو 2021 حتى ديسمبر 2022، بتكلفة تتراوح بين 900 و1500 دولار أمريكي.

وقالت “سامسونج”، إن جميع غسالاتها المجهزة بنظام الإنترنت اللاسلكي “واي فاي” يجب أن تقوم تلقائيًا بتنزيل إصلاح البرامج المجانية عند الاتصال بالإنترنت، ويمكن لأولئك الذين ليس لديهم إنترنت الحصول على دونجل مجاني من الشركة لتوصيل وتنزيل إصلاح البرنامج المجاني.