الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الجمارك الأردنية تحبط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاجون المخدر (فيديو)
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الجمارك الأردنية تحبط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاجون المخدر (فيديو)

الجمارك الأردنية تحبط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاجون المخدر (فيديو)

الجمارك الأردنية تحبط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاجون المخدر (فيديو)
٠١:٢٩:٢٦ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

فيما تعد واحدة من أكبر وأضخم شحنات التهريب التي يتم ضبطها، أحبطت الجمارك الأردنية في مركز جمرك الكرامة الحدودي، تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاجون المخدر، (1000 كجم)، عثر عليها مخبأة داخل عجينة التمر.

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إحفاء الكبتاجون داخل عجينة التمر

وأضافت دائرة الجمارك الأردنية أنه “وأثناء التفتيش الدقيق والمعاينة الفعلية لشاحنتين (برّاد) تحملان لوحة أجنبية قادمتين من إحدى الدول المجاورة، وجدت الحبوب المخدرة الكبتاجون مخبأة بطريقة احترافية وبشكل يصعب كشفها داخل عجينة التمر التي تم إخفاؤها بداخلها ضمن شحنة كراتين التمر”.

وجرى ضبط ما يقارب 509 كجم من حبوب الكبتاجون المخدر في الشاحنة الأولى مخبأة داخل مادة عجين التمر، بالإضافة إلى ضبط ما يقارب 483 كجم من الكبتاجون المخدر في الشاحنة الأُخرى وضمن نفس مادة عجين التمر.

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تجفيف منابع دخول المخدرات

وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة، إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها في ظل توسع مدى انتشار المؤثرات العقلية، ودخول أنواع جديدة مُصنّعة كيميائيًا.

وأعرب القضاة، عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الجمركية وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.

يذكر أن حبوب الكبتاجون هي مادة محضّرة كيميائيًا منبهة للجهاز العصبي المركزي، وتُسبب الإدمان بدرجة كبيرة وتؤدي إلى مشاكل جسدية ونفسية خطيرة تُسبب الوفاة، وهي حبوب محرمة على المستوى الدولي ومدرجة على لائحة المخدرات.

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الجمارك الأردنية الكبتاجون المخدر عجينة التمر معبر الكرامة

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