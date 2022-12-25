الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالتفاصيل.. القبض على عشرات المخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة بالرياض
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بالتفاصيل.. القبض على عشرات المخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة بالرياض

بالتفاصيل.. القبض على عشرات المخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة بالرياض

بالتفاصيل.. القبض على عشرات المخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة بالرياض
٠١:٠٠:٥٨ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و 7 من الجنسية اليمنية و5 من الجنسية البنجلاديشية.

ضبطت أيضًا 18 مخالفًا لنظام الإقامة

وأضافت أنها ضبطت أيضًا 18 مخالفًا لنظام الإقامة، 7 من الجنسية اليمنية و5 من الجنسية البنجلاديشية و 4 من الجنسية النيجيرية ومخالفين من الجنسية الباكستانية.

وأوضحت في بيان لها، أنها قبضت على المخالفين في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لاستكمال التحقيق لدى جهة الاختصاص.

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في الوقت نفسه، قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية ومواطن لسرقتهم المركبات أثناء وقوفها وإخفائها في موقع جنوب مدينة الرياض وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها.

وأضافت أنها ضبط في الموقع 12 مركبة، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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أخبار السعودية أمن الحدود الرياض شرطة الرياض عشرات المخالفين نظام الإقامة

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