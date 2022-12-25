الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في عدة تخصصات بوزارة الصحة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة في عدة تخصصات بوزارة الصحة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة في عدة تخصصات بوزارة الصحة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة في عدة تخصصات بوزارة الصحة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم
٠١:٠٤:٢٦ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

* المسميات الوظيفية:

-أخصـائي تمريــض – نســاء
-طبيـب نـائــب
-طبيـب استشــاري
-أخصـائي تمـريـض – رجـال
-طبيـب مقيــم

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المهام الوظيفية والشروط والتقديم 

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

أخصـائي تمريــض – نســاء – (اضغط هنا)
طبيـب نـائــب – (اضغط هنا)
طبيـب استشــاري – (اضغط هنا)
أخصـائي تمـريـض – رجـال – (اضغط هنا)
طبيـب مقيــم – (اضغط هنا)

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