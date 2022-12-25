وظائف شاغرة في عدة تخصصات بوزارة الصحة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات.
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وفيما يلي التفاصيل والشروط:
* المسميات الوظيفية:
-أخصـائي تمريــض – نســاء
-طبيـب نـائــب
-طبيـب استشــاري
-أخصـائي تمـريـض – رجـال
-طبيـب مقيــم
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المهام الوظيفية والشروط والتقديم
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
أخصـائي تمريــض – نســاء – (اضغط هنا)
طبيـب نـائــب – (اضغط هنا)
طبيـب استشــاري – (اضغط هنا)
أخصـائي تمـريـض – رجـال – (اضغط هنا)
طبيـب مقيــم – (اضغط هنا)