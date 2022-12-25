وظائف شاغرة في عدة تخصصات بوزارة الصحة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

* المسميات الوظيفية:

-أخصـائي تمريــض – نســاء

-طبيـب نـائــب

-طبيـب استشــاري

-أخصـائي تمـريـض – رجـال

-طبيـب مقيــم

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المهام الوظيفية والشروط والتقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

أخصـائي تمريــض – نســاء – (اضغط هنا)

طبيـب نـائــب – (اضغط هنا)

طبيـب استشــاري – (اضغط هنا)

أخصـائي تمـريـض – رجـال – (اضغط هنا)

طبيـب مقيــم – (اضغط هنا)