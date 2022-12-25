اليوم.. شاهد تساقط الثلوج في جبل اللوز شمال غرب تبوك

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت الثلوج بكثافة اليوم، على جبل اللوز شمال غرب منطقة تبوك.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جبل اللوز في تبوك لتساقط كميات كثيفة من الثلوج في ظل أجواء شديدة البرودة.

أمطار الخير ستعم هذه المناطق بالمملكة

في الوقت نفسه، بشر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة الثامنة اليوم الأحد على مناطق مختلفة من المملكة والخليج العربية.

تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأوضح أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية من المملكة، إضافة إلى الإمارات وعُمان.

أمطار رعدية مع رياح نشطة على 12 منطقة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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