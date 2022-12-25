الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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أمانة منطقة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية في عرعر

أمانة منطقة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية في عرعر

أمانة منطقة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية في عرعر
١٢:٤٧:٠٨ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

 

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، 5 فرص استثمارية بمدينة عرعر.

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تفاصيل العرض

وتشمل إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بحي المروج بمساحة 1869 م2 لمدة 15 عاماً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري سكني بحي القدس بلك ج بمساحة 3699م2 ولمدة 25 عاماً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مشتل غرب حزم الجلاميد بمساحة 4349م2 ولمدة 15 عاما،ً وإنشاء وتشغيل وصيانة مستودع بمخطط الصناعية الثانية قطعة رقم 354 بمساحة 2308م2 ولمدة 15 عاماً وإنشاء وتشغيل وصيانة ورشة سيارات بمساحة 450م2 ولمدة 15 عاماً.

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ودعت أمانة الحدود الشمالية المستثمرين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المنافسة الدخول على تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

 

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