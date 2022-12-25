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لأول مرة.. إنشاء محاكم للملكية الفكرية بالمملكة

لأول مرة.. إنشاء محاكم للملكية الفكرية بالمملكة

لأول مرة.. إنشاء محاكم للملكية الفكرية بالمملكة
١٢:٢٩:١٨ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الملكية الفكرية عن توجة لإنشاء محاكم مختصة في الملكية الفكرية، للفصل في النزاعات المتعلقة بهذا الجانب.

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حماية مصالح جميع الأطراف

وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، إن هناك توجةًا لإنشاء محاكم مختصة في الملكية الفكرية وحماية مصالح جميع الأطراف، ووضوح مراحل كاملة في التقاضي، وتأهيل مكاتب محاماة بشكل سهل وشفاف، وتم تأهيل قضاة في هذا الجانب.

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إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

جاء ذلك في رده على سؤال لصحيفة “الرياض” خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي أعلن عنها مؤخرًا سمو ولي العهد.

وأوضح السويلم، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية سوف توفر نحو 13 ألف وظيفة للمواطنين.

يذكر أن هيئة الملكية الفكرية هي هيئة تعمل على حماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية بالمملكة، مقرها الرئيسي العاصمة الرياض، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وهي إحدى مبادرات وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني.

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