الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«بوتين» في تصريح مفاجئ: مستعدون للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا
لهذا السبب.. ‏«سامسونج» تستدعي أكثر من نصف مليون غسالة
الجمارك الأردنية تحبط تهريب 6 ملايين حبة من الكبتاجون المخدر (فيديو)
وظائف شاغرة في عدة تخصصات بوزارة الصحة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم
بالتفاصيل.. القبض على عشرات المخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة بالرياض
«إنجاد»: تلقينا 13 بلاغًا عن مفقودين في أسبوع (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«نيوم» تُعلن عن توفر 130 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم

«نيوم» تُعلن عن توفر 130 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم

«نيوم» تُعلن عن توفر 130 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم
١٢:٤٦:٢٠ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

أعلنت إدارة مشروع مدينة «نيوم»، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات  وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية

-أخصائي النمذجة.

-مركز الابتكار المحترف.

-محترف الشراكات والتسويق.

-رئيس النقل بالشاحنات.

-أخصائي شحن البضائع.

-مهندس تخطيط رئيسي / رئيسي.

-مهندس معماري- تخطيط حضري.

-مدير التقييم البيئي – البحرية.

-مدير التقييم البيئي – الخط.

-مدير مشروع منصة العملاء.

-مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C).

-مدير ارتباط المحتوى.

-مدير مشروع منصة العملاء.

-مهندس تسليم أصول متخرج.

-مهندس تسليم أصول متخرج.

-مدير عقد الحساب الرئيسي.

-أخصائي التنوع البيولوجي والعيش.

-أخصائي تنفيذ الاستدامة.

-أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه.

-أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه.

-مدير أول – عمليات الطاقة.

-مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه.

-منسق المشاريع.

-مساعد تنفيذي (ثانوي).

-غيرها

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

لحمَلة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «شركاء نيوم»

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم شركة نيوم نيوم وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
راتب يبدأ من 5,500 ريال.. وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

راتب يبدأ من 5,500 ريال.. وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

١١:٢٦ م، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠٢٢
مشهد يذكر بالعالم العربي «عباس بن فرناس».. نهاية مشابهة لفرنسي اخترع آلة طيران (فيديو)

مشهد يذكر بالعالم العربي «عباس بن فرناس».. نهاية مشابهة لفرنسي اخترع آلة طيران (فيديو)

٠٩:٤٢ م، الأحد، ٢٩ مايو ٢٠٢٢
صورة معمم شيعي تجلب الخراب على منطقة بطريق «النجف-كربلاء» في العراق (صور)

صورة معمم شيعي تجلب الخراب على منطقة بطريق «النجف-كربلاء» في العراق (صور)

٠٢:٠٠ ص، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠١٦
أمير الرياض يستقبل مفتي عام المملكة (صورة)

أمير الرياض يستقبل مفتي عام المملكة (صورة)

٠٦:١٩ م، الأحد، ٠١ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *