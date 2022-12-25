«نيوم» تُعلن عن توفر 130 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة «نيوم»، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية

-أخصائي النمذجة.

-مركز الابتكار المحترف.

-محترف الشراكات والتسويق.

-رئيس النقل بالشاحنات.

-أخصائي شحن البضائع.

-مهندس تخطيط رئيسي / رئيسي.

-مهندس معماري- تخطيط حضري.

-مدير التقييم البيئي – البحرية.

-مدير التقييم البيئي – الخط.

-مدير مشروع منصة العملاء.

-مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C).

-مدير ارتباط المحتوى.

-مدير مشروع منصة العملاء.

-مهندس تسليم أصول متخرج.

-مهندس تسليم أصول متخرج.

-مدير عقد الحساب الرئيسي.

-أخصائي التنوع البيولوجي والعيش.

-أخصائي تنفيذ الاستدامة.

-أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه.

-أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه.

-مدير أول – عمليات الطاقة.

-مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه.

-منسق المشاريع.

-مساعد تنفيذي (ثانوي).

-غيرها

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)

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