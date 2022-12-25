«نيوم» تُعلن عن توفر 130 وظيفة شاغرة.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير
أعلنت إدارة مشروع مدينة «نيوم»، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:
المسميات الوظيفية
-أخصائي النمذجة.
-مركز الابتكار المحترف.
-محترف الشراكات والتسويق.
-رئيس النقل بالشاحنات.
-أخصائي شحن البضائع.
-مهندس تخطيط رئيسي / رئيسي.
-مهندس معماري- تخطيط حضري.
-مدير التقييم البيئي – البحرية.
-مدير التقييم البيئي – الخط.
-مدير مشروع منصة العملاء.
-مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C).
-مدير ارتباط المحتوى.
-مدير مشروع منصة العملاء.
-مهندس تسليم أصول متخرج.
-مهندس تسليم أصول متخرج.
-مدير عقد الحساب الرئيسي.
-أخصائي التنوع البيولوجي والعيش.
-أخصائي تنفيذ الاستدامة.
-أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه.
-أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه.
-مدير أول – عمليات الطاقة.
-مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه.
-منسق المشاريع.
-مساعد تنفيذي (ثانوي).
-غيرها
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: (اضغط هنا)
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