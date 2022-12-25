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بيان عاجل من «الخارجية» بشأن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بجنوب إفريقيا
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بيان عاجل من «الخارجية» بشأن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بجنوب إفريقيا

بيان عاجل من «الخارجية» بشأن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بجنوب إفريقيا

بيان عاجل من «الخارجية» بشأن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بجنوب إفريقيا
١٢:٠٦:٢٠ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية، عن أسفها لوفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص جرّاء حادث انفجار ناقلة غاز في مدينة جوهانسبرج بجمهورية جنوب إفريقيا.

المملكة تقدم تعازيها وتتمنى الشفاء للمصابين

وفي بيان لها، قدمت الوزارة تعازيها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفاة 10 أشخاص وإصابة العشرات

وأمس، لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين بسبب انفجار صهريج وقود فى بوكسبورج في جنوب إفريقيا.

خدمات الإطفاء تكشف سبب الحادث

وأوضح المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة، أن الصهريج الذي كان ينقل الغاز النفطي المسال، علق تحت جسر قرب مستشفى وعدد من المنازل.

وأكد أن عدد القتلى ارتفع إلى عشرة بعد الإبلاغ عن تسعة في وقت سابق، وتابع قوله إن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة بينما 15 آخرين في حالة مستقرة رغم إصاباتهم الخطيرة، إضافة إلى ستة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

 

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المملكة برقية تعزية جنوب أفريقيا جوهانسبرج وإصابة العشرات وزارة الخارجية

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