الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شرطة الرياض تقبض على 6 أشخاص لسرقتهم المركبات وتفكيك أجزائها
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شرطة الرياض تقبض على 6 أشخاص لسرقتهم المركبات وتفكيك أجزائها

شرطة الرياض تقبض على 6 أشخاص لسرقتهم المركبات وتفكيك أجزائها

شرطة الرياض تقبض على 6 أشخاص لسرقتهم المركبات وتفكيك أجزائها
١٢:١٢:٣٢ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن، لسرقتهم المركبات أثناء وقوفها وإخفائها في موقع جنوب مدينة الرياض وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها.

وقال الأمن العام إنه ضبط في الموقع 12 مركبة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ومؤخرًا، أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت من القبض على مواطن لارتكابه حوادث سرقة مركبات.

المواطن ارتكب حوادث سرقة

وأوضحت أنها ضبطت مواطنًا ارتكب حوادث سرقة تمثلت في سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل من مواقع مختلفة.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية والأولية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وقبل أيام، أعلن الأمن العام، عن تمكن شرطة محافظة جدة من القبض على 3 أشخاص لسرقتهم أجهزة إلكترونية وكيابل نحاسية من داخل مرافق عامة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقوفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيما قالت الشرطة إنها تمكنت من القبض على 4 أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حادثة سلب.

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شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سرقة مركبات

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