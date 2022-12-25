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اكتشاف طبي.. طبيب أعصاب يُحدّد الجين المسؤول عن «الحاسة السادسة»
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اكتشاف طبي.. طبيب أعصاب يُحدّد الجين المسؤول عن «الحاسة السادسة»

اكتشاف طبي.. طبيب أعصاب يُحدّد الجين المسؤول عن «الحاسة السادسة»

اكتشاف طبي.. طبيب أعصاب يُحدّد الجين المسؤول عن «الحاسة السادسة»
١٢:٠٥:٠٦ م، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل علماء أمريكيون إلى الجين المسؤول عن “الحاسة السادسة” لدى الإنسان، وهو الجين الذي يمكن أن يؤثر فقدانه سلبًا على التنسيق والكلام، وحتى على القدرة على المشي، حسب مجلة Science.

واكتشف طبيب أعصاب الأطفال، كارستن بينمان، أثناء فحصله لمريضتيْن بالغتين من العمر 9 أعوام و19 عامًا، أن لديهما أعراضًا متشابهة. وكانت كلتاهما تواجهان صعوبة في المشي وذراعاهما وساقاهما وأصابعهما مثنية بشكل غير عادي.

الأعراض المتشابهة أثارت فضول الطبيب

الأعراض المتشابهة أثارت فضول الطبيب والذي بدأ في البحث ليكتشف في النهاية أن المريضتيْن يمكنهما المشي بشكل طبيعي ولم تلمسا أنفيهما إلا وعيونهما مفتوحة وبدون التحكم البصري لم تعودا قادرتين على القيام بذلك.

واتضح للطبيب أن المريضتين تفقدان تمامًا تلك “الحاسة السادسة”، وهي الوعي الغريزي لأطرافهما في الفضاء المحيط، وعلى إثر ذلك، أجرى العالم العديد من التحاليل باستخدام الحمض النووي الخاص بهما فوجد أن كلتيهما لديها طفرة نادرة وشديدة في جين PIEZO2.

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الكلمات الدلالية:
الحاسة السادسة الكلام المشي النطق علماء علماء أمريكيون

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