بعد قصف خيرسون.. أوكرانيا تُعلن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم، رفع حالة التأهب الجوي القصوى في جميع أنحاء البلاد.

مقتل 8 وإصابة 58 في قصف على خيرسون

ونشر رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، ياروسلاف يانوشيفيتش، فيديو يظهر آثار القصف الروسي والدمار الذي أحدثه، مشيرًا إلى سقوط 8 قتلى و58 مصابًا بينهم 18 في حالة خطيرة.

روسيا تعتمد على إيران لتجديد ترسانتها

وأدان الرئيس الأوكراني قصف مدينة خيرسون، معتبرًا إياه عملًا إرهابيًا روسيًا هدفه تخويف الأوكرانيين، مؤكدًا أن روسيا تعتمد على إيران لتجديد ترسانتها الصاروخية، مطالبًا بتصفية مصانع إيران العسكرية واعتقال موردي أسلحتها.

هجوم خيرسون كان وحشيًا ومروعًا

وأشارت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، إلى أن الهجوم الروسي على خيرسون كان وحشيًا ومروعًا، أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

على صعيد آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق على مقترح بتوجيه 18 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية إلى أوكرانيا العام المقبل.

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صواريخ كروز حدّت من هجمات روسيا

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن توافر صواريخ كروز حدّت من هجمات روسيا ضد البنية التحتية لأوكرانيا.

وقال أمين عام حلف الناتو: إن روسيا تأمل في الاستفادة من الهدوء الحالي بأوكرانيا من أجل السماح لقواتها بإعادة تجميع صفوفها.

خلافات بين كييف وواشنطن حول سيناريو نهاية الأزمة

يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه «نيوزويك» عن مصادر أمريكية، أن هناك خلافات بين كييف وواشنطن حول سيناريو نهاية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مهتمة أكثر من كييف بإنهاء الأزمة الأوكرانية من خلال تسوية دبلوماسية.

ولمدينة خيرسون أهمية استراتيجية كبرى، لأنها تقع بالقرب من مصب نهر دنيبرو، وتعد خط إمداد حيوي للقوات الروسية، ومعبرًا للوصول لمجموعة واسعة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وإلى جانب أهميتها الإستراتيجية فإن للمدينة أهمية معنوية كونها أول مدينة أوكرانية تسقط في يد روسيا للحفاظ على خطوط إمداداتها.