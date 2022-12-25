يسبب ضعف بصر طفلك مدى الحياة.. كل ما تريد معرفته عن كسل العين

تواصل – فريق التحرير

كشفت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن ضعف البصر الناتج عن كسل العين، قد يستمر مدى الحياة.

ونصحت خلال تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، الآباء والأمهات بضرورة فحص عين الأطفال مبكرًا، تجنبًا لهذه الحالة.

كسل العين

ويعرف الأطباء كسل العين بأنه حالة مرضية تتطور في مرحلة الطفولة، يحدث فيها خلل في التطور البصري في إحدى العينين أو كلاهما.

ويعد كسل العين إحدى مشاكل الرؤية الشائعة عند الأطفال، ومن أكثر الأسباب شيوعًا لفقدان البصر بينهم، ويمكن أن يتطور لدى الطفل بسبب إصابته بمشاكل أخرى في العين والرؤية.

وعند التأخر في العلاج أو عدم تلقيه، فقد يعاني الطفل مشاكل في الرؤية مدى الحياة، لذا من المهم مراقبة عادات الرؤية لدى الطفل، والمحافظة على مواعيد الفحص الدوري لعينيه في وقتها المحدد.

ويولد بعض الأطفال مصابين بكسل العين، والبعض الآخر يتطور لديه لاحق في إحدى مراحل الطفولة المتقدمة، وتزيد فرص الإصابة عند الأطفال الذين:

-وُلدوا مبكرًا (الأطفال الخدج).

-كانت أوزانهم أقل من المتوسط عند الولادة.

-تاريخ عائلي من كسل العين في مرحلة الطفولة، أو مشاكل وأمراض أخرى للعين.

-إعاقات في النمو.

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