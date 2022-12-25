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اعتداءات على المنازل.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات «الأقصى»

اعتداءات على المنازل.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات «الأقصى»

اعتداءات على المنازل.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات «الأقصى»
١١:٢٢:١٠ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل انتشارها المكثف على بوابات الأقصى لتأمين عمليات الاقتحام.

الاعتداء على الفلسطينيين بالضرب والاعتقال

كما قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على عدد من الفلسطينيين بالضرب، ورشهم بغاز الفلفل، مما أدى لإصابة عدة شبان بحالات اختناق أثناء مرورهم على حاجز حزما في القدس المحتلة.

كما اعتقل جنود الاحتلال المتمركزين على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، مواطنًا فلسطينيًا شمال شرق القطاع.

الاحتلال يستهدف منازل المواطنين شرق خان يونس

وأفادت وكالة «وفا»، الرسمية، أن قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث فتح جنود الاحتلال نيران أسلحتهم الرشاشة الثقيلة صوب منازل وممتلكات المواطنين شرق بلدة خزاعة شرقي المحافظة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في أحد المنازل ونجاة أفراد الأسرة من موت محقق، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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الاحتلال يُغرق منازل ومئات الدونمات الزراعية

فيما أغرقت سلطات الاحتلال، عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق غزة، جراء فتحها عبّارات مياه الأمطار المقامة خلف الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وحسب الوكالة، فإن الأهالي وفرقًا من الدفاع المدني والبلديات يتابعون أحوال الناس بفعل الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل.

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السجد الأقصى القدس عشرات المستوطنين غزة فلسطين قوات الاحتلال

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