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لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 190 ريالاً

لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 190 ريالاً

لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 190 ريالاً
١١:٢٠:٤١ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد الموافق 25 من ديسمبر 2022 لليوم الثاني على التوالي، وسجل عيار 24 نحو 217.60 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.47 ريال.

عيار 21 يسجل 190.40 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.40 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.20 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.93 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6767 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1523 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,599 ريال.

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