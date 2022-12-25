جمعية «الصحة» تقدم خدماتها لـ318 يتيمًا  

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تأسست الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة المذنب “فلذاتنا” في مدينة المذنب بمنطقة القصيم عام 1432هـ، وتقدم خدماتها إلى 318 يتيمًا ويتيمة، ينتمون إلى 64 أسرة.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 140 من الأيتام الذكور، و178 من الإناث، كما يعمل بها 12 موظفًا، و20 متطوعًا.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والسكن والنقدية.

كما تقدم للأيتام البرامج والخدمات التعليمية، وبرامج التأهيل المهني، وبرامج التوظيف والبرامج الترفيهية، وبرامج التنمية الأسرية.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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