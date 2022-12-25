أعلاها 31 وأقلها 13.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 31 درجة في شرورة، و30 درجة في جازان، و29 درجة في القنفذة، و27 درجة في جدة و26 درجة في مكة المكرمة، و21 درجة في المدينة المنورة، و20 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 17 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 13 درجة مئوية في طريف والقريات.

أمطار الخير ستعم هذه المناطق بالمملكة

فيما بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة الثامنة اليوم الأحد على مناطق مختلفة من المملكة والخليج العربية.

تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأوضح أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية من المملكة، إضافة إلى الإمارات وعُمان.

أمطار رعدية مع رياح نشطة على 12 منطقة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

خبير طقس يبشر: أمطار الخير ستعم هذه المناطق بالمملكة والخليج العربي